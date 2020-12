Ölümüne yüzdü

Ünlülerin menajeriyken İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen ve Sushico, Baguette, Balıkada gibi restoranları kuran Taylan Güçeli, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



HAVAYI FIRSAT BİLDİ

Yıllardan beri İzmir'de ses getiren Sushico ve Baguette'nin yatırımcısı olan, ardından Balıkada ile Vamos'u açan Taylan Güçeli, elim bir şekilde yaşamını yitirdi. Hafta sonunda İzmir'in Çeşme ilçesindeki yazlığına giden 46 yaşındaki Taylan Güçeli, pazar günü havanın güzel olmasını fırsat bilerek denize girdi. Bir süre yüzen Güçeli'nin denizde hareketsiz olduğunu gören kıyıdakiler yardıma koştu. Sudan çıkarılan Güçeli hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Taylan Güçeli'nin yüzerken kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ölümü sanat camiasını ve iş dünyasını üzen Taylan Güçeli, geçen pazar günü öğleden sonra toprağa verildi.





FAZIL SAY SOSYAL MEDYADA PAYLASTI

ÜNLÜ piyanist Fazıl Say, Taylan Güçeli için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah Taylan ...Ne kadar genç gittin... Nasıl üzüldüm. Nur içinde uyusun. Ankara'da konservatuvardan dostumdu 80'lerde, Ahmet Kanneci'nin gitar öğrencisiydi, felsefe okudu, sonra 90'larda başarılı bir müzik yapımcısımenajer olduğu yıllar oldu. Başımız sağolsun" dedi.

Metin BURMALI