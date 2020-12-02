Apartman görevlisi bölgeden ayrılmıyor

İZMİR'DE meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı'nın görevlisi Mustafa Turbaş, bina enkazının kaldırılmış olmasına rağmen bölgeden ayrılamıyor. Doğanlar Apartmanı'nda 10 yıldır görev yapan ve apartman sakinleriyle akraba gibi olan Turbaş, günlerini enkazın kaldırıldığı bölgede geçiriyor. DEPREMİN üzerinden bir ay geçmesine rağmen apartmanının bulunduğu yerden ayrılamadığını dile getiren Turbaş, "Buradan hiç ayrılmak istemiyorum. İnsanların dertlerine derman olmaya çalışıyorum. Buraya yeniden bina yapılacakmış. O ana kadar buradayım. Ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.