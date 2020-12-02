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Kiraz Belediye Başkanı Özçınar da koronavirüse yakalandı

vakalarının yoğun olduğu Kiraz’da Belediye Başkanı koronavirüs'e yakalandı. Daha önce annesi ve oğlu koronavirüse yakalanan Özçınar'ın testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Dün ise Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın da koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Kiraz Belediye Başkanı Özçınar da koronavirüse yakalandı

02.12.2020, 16:18

Son dönemde artış gösteren koronavirüs (Covid-19) vakaları, İzmir'de de tırmanışa geçti.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, geçtiğimiz 27 Kasım'da oğlunun testinin pozitif çıktığını kendisinin tedbir amaçlı yaptırdığı testin ise negatif olduğunu duyurmuştu.

Başkan Özçınar rahatsızlığının artması sonucu tekrar yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Özçınar üzücü haberi sosyal medaydan duyururken, "Oğlum Hasan'ın testinin pozitif çıkmasının ardından mevsimsel grip geçirdiğimi düşünerek bu süreçte ilk etapta testim negatif çıktı. Rahatsızlığımın artması sonucu tekrar test yaptırdım ve testin sonucunu pozitif çıktı.

Gerekli tedavi sürecim dün itibari ile evde başladı. Sizlerden ricam bu işin şakası yok lütfen maske ve mesafe tedbirlerine uyalım. Hep birlikte başaralım." notunu paylaştı.

Daha önceden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın ardından Saliha Özçınar koronaya yakalanan altıncı belediye başkanı oldu.

İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı

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