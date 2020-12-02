Taksicilikte İzmir farkı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan bilimsel araştırma sonucunda, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için dijital taksiciliğe geçilmesi kapsamında "EnTaksi" sistemini kullanan İzmir, Türkiye'ye örnek oldu. Esnaf-kamu işbirliğinin eseri 'EnTaksi İzmir' İTÜ tarafından model olarak gösterildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu işbirliğiyle hayata geçirdiği EnTaksi, kısa sürede büyük ses getirdi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik'in araştırmasında EnTaksi İzmir ile ulaşılan dijital taksicilik başarısı öne çıktı. Ulaşım Planlaması Uzmanı Prof. Dr. Çelik'in "İstanbul'da Taksi Sektörünün Analizi Raporu"nda megakentte taksi taşımacılığında verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için dijital taksiciliğe geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

MUTLULUK DUYDUK

İlgili rapor İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Apaydın, İzmir'de elektronik tabanlı taksicilik altyapısı kurulmasının önemini vurguladı. Apaydın, "İzmir örneği beni çok etkiledi" dedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ne kadar doğru bir iş yaptıklarının bilimsel araştırma ile tescillendiğini söyledi. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, değişimin hızını yakalama, taksiciliği geleneksel yapıdan çıkarıp geleceğe taşıma amaçlı gayretlerinin örnek gösterilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

BAKAN DA ÖNERDİ

Celil Anık, "Taksiciliği dijital çağa taşıdığımız EnTaksi İzmir, hem teknolojik altyapısı hem de esnaf-kamu işbirliğinin eseri olması nedeniyle bir yıldan kısa sürede büyük alkış ve övgü topladı. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmişti. Örnek uygulama EnTaksi İzmir'in hayata geçmesinde bize destek veren başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



ENTAKSİ İZMİR'İN AVANTAJLARI ÇOK

APPSTORE ya da Google Play'den akıllı cihazlara indirilebilen EnTaksi İzmir'i kullanmak için cep telefonu numarası üzerinden giriş yapmak yeterli oluyor. Mobil aplikasyon kullanılarak günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabiliyor. Sistem en yakındaki taksiyi yönlendiriyor. SİSTEMİN otomatik olarak yönlendirdiği şoför hakkındaki yorumlar okunup istenmezse başka taksi talep edilebiliyor. Müşteriler puanlama ve yorum yapabiliyor. Tüm yolculuklar kayda alındığı için taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyalara kısa sürede ulaşılıyor. İngilizce seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabiliyor. 0850 495 0 495 numaralı çağrı merkezinden de günün 24 saati taksi çağrılabiliyor ve destek alınabiliyor. Uygulama üzerinden tıpkı elektronik alışverişlerdeki gibi kredi kartıyla temassız ödeme yapılabiliyor.

Tolga TEKİN