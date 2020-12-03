Bu başarı hepimizin

İzmir Buca Meşkure Şamlı Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Sevtap Yazar, İzmir'de yılın öğretmeni seçildi. Mesleğinde fark oluşturan başarısıyla ön plana çıkan Yazar, Milli Eğitim Bakanlığı ile kentte yapılacak etkinlik ve törenlerde İzmir'i temsil edecek.

ROL MODEL OLMAK İSTİYOR

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından düzenlenen çevrimiçi kutlama törenine katıldığını hatırlatan Sevtap Yazar, "Öğretmenlik mesleğinin günden güne itibarsızlaşmasından endişe duyuyorum" dedi. Öğretmenlerin de özveriyle çalışan insanlar olduğunu herkese göstermek istediğini söyleyen Sevtap Yazar, "2005 yılından bu yana meslekte toplam 12 ödülüm var. Mesleğe yeni başlayan öğretmen arkadaşlarımıza bir rol model olabilirsem ne mutlu bana. Yılın Öğretmeni Ödülü; çalışanın, çabalayanın hak ettiği yerlere gelebileceğini kanıtlıyor. Bu başarı benim değil, İzmir'de görev yapan tüm öğretmenlerin temsili bir başarısıdır' dedi.