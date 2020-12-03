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Haberler İzmir İzmir Valiliği’nden fotoğraflı yalanlama

Valiliği’nden fotoğraflı yalanlama

İzmir Valiliği’nden fotoğraflı yalanlama
Giriş Tarihi: 3.12.2020

İZMİR Valiliği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatak ve yoğun bakım ünitelerinin dolması üzerine hastanede bulunan spor salonunun hastaneye çevrildiği iddialarına fotoğraflı yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "30 Ekim günü meydana gelen depremden hemen sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin depremden en çok etkilenen Bayraklı bölgesine yakın olması, depremin yıkıcılığının ve meydana gelen hasarın büyüklüğünün ön görülememesi nedeniyle, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin spor salonu ihtiyaten 'Acil Müdahale ve Barınma Alanına' çevrilmiştir" denildi. Yapılan açıklamayı spor salonunun fotoğrafıyla destekleyen Valilik, "Söz konusu haberlerde kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir" ifadelerini paylaştı.

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