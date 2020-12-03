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Haberler İzmir İzmir'de otomobilin çarptığı yaralı ceylanla kayıplara karışan iki şüpheliye, 24 bin lira ceza kesildi

'de otomobilin çarptığı yaralı ceylanla kayıplara karışan iki şüpheliye, 24 bin lira ceza kesildi

'in Seferihisar ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı ceylanı veterinere götüreceklerini söyleyerek alan iki şüpheliye, 24 bin lira ceza kesildi. Operasyonla yakalanan şüpheliler, ceylanın yolda öldüğünü ve onu gömdüklerini ileri sürdü

İzmir'de otomobilin çarptığı yaralı ceylanla kayıplara karışan iki şüpheliye, 24 bin lira ceza kesildi

03.12.2020, 11:21

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademler-Seferihisar kara yolunda, 24 Kasım'daki kazanın ardından yaralı ceylanı, veterinere götüreceklerini söyleyerek alan iki kişinin bulunması için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi'nin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı çalışmada, ceylanın bölgedeki veteriner kliniklerine götürülmediği tespit edildi.

Bunun üzerine İzmir-Seferihisar kara yolundaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şüphelilere ait otomobilin plakası belirlendi. Düzenlenen operasyonda sürücü M.K. ile arkadaşı Y.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, veterinere götürmek için aldıkları ceylanın yolda öldüğünü ve ceylanı gömdüklerini öne sürdüler. Yapılan araştırmada, ceylan, gömüldüğü belirtilen yerde bulunamadı.

Ceylanı Milli Parklar'a teslim etmedikleri için 24 bin lira ceza uygulanan şüpheliler, serbest bırakıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Bademler Kavşağı yakınlarında 24 Kasım'da kara yoluna çıkan ceylan, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanmıştı. Yaralı ceylanı, veterinere götüreceğini söyleyen iki kişi, kayıplara karışmıştı.

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