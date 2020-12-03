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İzmir'de otomobilin çarptığı yaralı ceylanla kayıplara karışan iki şüpheliye, 24 bin lira ceza kesildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı ceylanı veterinere götüreceklerini söyleyerek alan iki şüpheliye, 24 bin lira ceza kesildi. Operasyonla yakalanan şüpheliler, ceylanın yolda öldüğünü ve onu gömdüklerini ileri sürdü

03.12.2020, 11:21