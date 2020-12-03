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Haberler İzmir Plazma bağışıyla hayatlara dokundu

Plazma bağışıyla hayatlara dokundu

Plazma bağışıyla hayatlara dokundu
Giriş Tarihi: 3.12.2020

KORONA virüse yakalandıktan sonra tedavi olup sağlığına kavuşan AK Parti İzmir eski İl Başkanı Bülent Delican, Kızılay'a üçüncü kez plazma bağışında bulundu. Aynı zamanda eczacı olan Bülent Delican, "Bu hastalığı yenen herkes kendini iyi hissettiğinde mutlaka plazma bağışında bulunmalı. Duyarlı vatandaşlarımızı plazma bağışına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ'
PLAZMA bağışının hayatlara dokunduğunu belirten Delican, "Bağışladığım üç plazma kan ile üç kişinin hayata tutunmasını sağladım. Bunu bilmek dünyanın en büyük serveti. Virüsü hep birlikte yeneceğiz. Tabii ki önemli olan virüse yakalanmamak. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi; maske, hijyen ve mesafeyi asla unutmamalıyız. Bu dönemde akraba ve komşu ziyaretlerini lütfen askıya alalım" dedi.

FATİH ŞENDİL

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