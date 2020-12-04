1 milyarlık dev operasyon

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak başta Alman vatandaşları olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesindeki onlarca kişiyi dolandıran çete, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla çökertildi. 32 zanlının gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 1 milyar TL değerindeki gayrimenkul, araç, altın, değerli saat ve nakit paraya el konuldu. Çete üyelerinin paraları Türkiye'ye getirip gayrimenkul alarak ya da şirket kurarak aklamaya çalıştıkları tespit edildi.



48 FARKLI ADRESE BASKIN

Gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarına Yeni Asır ulaştı. Üyelerinin bir kısmı Türk ve Alman vatandaşı olan ve Avrupa'nın değişik yerlerinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda, İzmir merkez ve ilçelerinde 48 adrese baskın düzenlendi. Liderliğini Amar Sun'un, yöneticiliğini ise Fariz Demir, Serdar M, Halit D, Halil Ç. ve Hikmet S'nin yaptığı suç örgütünün çağrı merkezleri aracılığıyla iletişim kurduğu belirtildi. Çetenin dolandırma taktiğinin, Türkiye'de yıllarca PKK ve FETÖ terör örgütü şantajıyla yaşlı insanları dolandıran çetelerle benzerlik gösterdiği kaydedildi. Alman vatandaşlarının para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtası ile Türkiye'ye getiren çete üyelerinin, burada tanıdıklarının adına gayrimenkul satın aldığı ve şirket kurma yöntemi ile para akladığı belirtildi.





SERVET YAPMIŞLAR

ŞÜPHELİLERİN ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüt üyelerine ait Çeşme Alaçatı'da değeri 200 milyon lirayı geçen 3 otel, çoğunluğu Çeşme, Karşıyaka ve Bayraklı'da bulunan 300 milyon lira değerinde 87 adet lüks daire ve ofis, 70 milyon lira değerindeki 41 araca el konuldu. ÖTE yandan 1.5 milyon euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL nakit para, 5 kiloya yakın altın, 25 adet değerli kol saati ve 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Çetenin, yurt dışında da milyonlarca lira değerinde mal varlığı olduğu öğrenildi.

Fatih ŞENDİL

İzmir'deki çete operasyonunda detaylar belli oldu! 500 milyonluk mal varlığına el konuldu