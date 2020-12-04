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Haberler İzmir İzmirlilere ‘tedbirlere uyun’ çağrısı

İzmirlilere ‘tedbirlere uyun’ çağrısı

İzmirlilere ‘tedbirlere uyun’ çağrısı
Giriş Tarihi: 4.12.2020

KORONAVİRÜSLE mücadelede örnek şehirler arasında gösterilen İzmir'de vaka sayıları yurt genelinde olduğu gibi yükseliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son 2 haftada İzmir'deki vakaların yüzde 50 oranında arttığını bildirdi. Bakan Koca, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında" ifadelerini kullandı. Öte yandan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 76'lara ulaştığı bildirildi.

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