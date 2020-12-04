Menemen'de emniyet ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun talimatını verdi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak yürütülen çalışma neticesinde, Menemen ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.





Operasyonda; 3 çanta içerisinde ağırlığı 2 kilo 650 gram olan uyuşturucu madde, 2 parça halinde kilitli poşet içerisinde uyuşturucu madde, 4 adet tabanca, 5 şarjör, 38 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 18 bin 560 TL nakit para ve uyuşturucu satma işinde kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu devam ediyor.