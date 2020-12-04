  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Menemen'de emniyet ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

'de emniyet ve jandarmadan ortak operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in ilçesinde satıcılarına yönelik emniyet ve jandarmanın ortak operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda ve suç aleti ele geçirildi.

Menemen'de emniyet ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA

04.12.2020, 17:36

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun talimatını verdi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak yürütülen çalışma neticesinde, Menemen ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.



Operasyonda; 3 çanta içerisinde ağırlığı 2 kilo 650 gram olan uyuşturucu madde, 2 parça halinde kilitli poşet içerisinde uyuşturucu madde, 4 adet tabanca, 5 şarjör, 38 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 18 bin 560 TL nakit para ve uyuşturucu satma işinde kullanılan araç gereçler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen'de emniyet ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA