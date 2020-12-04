Otomobil ekmek kamyonuna çarptı, 300 metre savruldu

Kaza, 02.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Buca Batı çıkışı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Barış Turğut(21) idaresindeki 35 UC 704 plakalı otomobil, Buca yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Mehmet Güner(35) yönetimindeki 35 AH 3023 plakalı ekmek kamyonuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Güner'in kamyonu demir bariyerlere çarparak dururken, Turğut'un otomobili ise yaklaşık 300 metre savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. Ayrıca, bazı sürücüler ikinci bir kaza olmaması için kaza mahallinden geçerken birbirlerine uyarıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, kaza sonucu hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Barış Turğut, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Durumu ağır olan Turğut'un ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulans ile Gaziemir Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan genç sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü Mehmet Güner'in şans eseri kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. Öte yandan, kazaya nedeniyle otoyolda trafik akışı tek şeritten sağlandı.



Karayollarının yaptığı temizlik çalışmasının ardından araçların kaldırılması ile otoyolda trafik akışı normale döndü.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.