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Haberler İzmir Yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi, hastanede öldü

Yakınının evinde fenalaşan , hastanede öldü

'in Buca ilçesinde, bir yakınının evinde fenalaşan Ergin Ç., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ergin Ç.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi, hastanede öldü

04.12.2020, 10:47

İddiaya göre, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ergin Ç., Buca ilçesindeki bir yakınının evinde fenalaştı. Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ergin Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ergin Ç.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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