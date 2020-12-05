İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? 5-6 Aralık hava durumu tahminleri! Meteoroloji’den sis, pus, sağanak uyarısı!

Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahminlerini yayınlandı. Hafta sonu Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5-6 Aralık hava durumu tahminleri…
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
AYDIN 9°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kıyıları sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİNGÖL -1°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM -5°C, 2°C
Az bulutlu ve açık
KARS -4°C, 1°C
Az bulutlu ve açık
VAN -2°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? 5-6 Aralık hava durumu tahminleri! Meteoroloji’den sis, pus, sağanak uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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