İzmir'de kirli hava alarm veriyor

İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kendisini gösteren hava kirliliği, ciddi boyutlara ulaştı. Kirliliğin kış aylarında özellikle doğalgaz bulunmayan bölgelerde kullanılan yakıtların kalitesizliğinden kaynaklandığı ifade edildi. Bunlar arasında kent merkezi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle görüş mesafesinde de azalma yaşandı. Konak ilçesine bağlı Kadifekale, Ballıkuyu, Gültepe, Tepecik, Gürçeşme gibi semtler, sobaların kullanımından dolayı hava kirliliğinin yoğun yaşandığı bölgeler oldu. Bazı ana arterlerde sürücülerin duman nedeniyle kontrollü araç kullandığı görüldü.

HASSAS SEVİYEDE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı istasyonu verilerine göre ölçümlerin yapıldığı Konak'ın Güzelyalı semti ile Bornova ilçesindeki istasyonlarda hava kalitesinin 'Orta', Buca'nın Şirinyer ilçesi, Konak'ın Alsancak semti, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli'deki istasyonlarda ise hava kalitesinin 'Sağlıksız' düzeyin bir alt kademesi olan 'Hassas' seviyelerinde olduğu kaydedildi. Bu değerin yaşlılar ve solunum rahatsızlığı olan hassas grupları etkileyebilecek seviyede olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN





PLANSIZ YAPILASMA ETKENİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, "Salgın sürecinde temiz hava önemli. Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda bunun ne derece mümkün olduğunu söylemek zor" dedi. Kınay, plansız yapılaşma ile hava koridorlarının ortadan kalkmasının da olumsuz sonuçlar doğurduğuna işaret etti.



HASTALIKLARI TETİKLİYOR

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Tolga Öz, "Hava kirliliğinin hissedilir derecede yükselmesi ile astım, bronşit, nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlığı çekenlerin sayısı da artıyor. Kronik akciğer hastalığı olan kişiler mecbur kalmadıkça böyle havalarda evden dışarı çıkmasın" dedi.

METİN BURMALI