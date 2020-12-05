Vurgun çetesi Hilton’u da istemiş!

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak zengin Alman vatandaşlarını 1 milyara yakın dolandıran çetenin para aklamak için otelcilik işini çok sevdikleri ve Çeşme'de biri yapımı devam eden 3 otelle birlikte İzmir Bornova'da bir otel sahibi oldukları öğrenildi. Çetenin aylar öncesinde satılığa çıkan Hilton Oteli'ni satın almak için de, İstanbul bağlantılı bazı kişileri aracı olarak sokarak fiyat aldıkları ve bazı girişimlerde bulundukları iddia edildi.

TAKSİ VE HATLI MİNİBÜS

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli dolandırıcılık çetesine yapılan operasyonda çetenin para aklamak için otelciliğin yanı sıra taşımacılık sektörünü de kullandığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin bu amaçla hatlı minibüs ve ticari taksi satın aldıkları öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, gözaltına alınan zanlıların sorgusu devam ediyor.





Çete yöneticilerinden Fariz Demir'in, lükse düşkünlüğü ve verdiği yüksek meblağlı bahşişlerle tanındığı öğrenildi.





Fatih ŞENDİL

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