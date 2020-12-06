  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti

'de komşu kavgası kanlı bitti

'in Bornova ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen komşuların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti

İHA

06.12.2020, 08:31 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020,08:39

Edinilen bilgiye göre olay 03.30 sıralarında Gökdere Mahallesi 6016/23 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında bir süredir husumet bulunan Kamil Tokmak (40) ile komşusu Bekir Ş. (59), tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir Ş., komşusu Kamil Tokmak'ın evine giderek elindeki tabancayla Tokmak'a ateş etti ve olay yerinden cipiyle kaçtı.

Vücuduna mermi isabet eden Tokmak kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini duyan çevre sakinleri olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kamil Tokmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Besicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tokmak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Öte yandan cinayet şüphelisi Bekir Ş., olayın ardından cipiyle kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre cipiyle kaçmaya çalışan şahıs, polis tarafından takip edildiğini anlayınca otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi şahsı, saklanmak üzere gittiği bir evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Bekir Ş., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA