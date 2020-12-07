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Haberler İzmir “Eklem ve sırttaki ağrılar yatırmıyor uyutmuyor”

“Eklem ve sırttaki ağrılar yatırmıyor uyutmuyor”

21 Kasım'da korona virüse yakalanan ve geçirdiği tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Valisi Yavuz Selim , hastalık boyunca yaşadıklarını anlattı.

“Eklem ve sırttaki ağrılar yatırmıyor uyutmuyor”
Giriş Tarihi: 7.12.2020

Virüsü hafif atlattığını ve hastaneye gitmeye gerek kalmadığını ifade eden Vali Köşger, "Hastalık bünyenin zayıf olduğu noktaya saldırıyor. Bende yüksek ateş, eklem ve sırt ağrıları oldu. Eklem ve sırt ağrıları yatırmıyor, uyutmuyor. Halsizlik de oldu. Yerinizden kalkamıyorsunuz. Eşim biraz daha zor atlatıyor. Evdeyiz, durumu iyi. İzmir kritik iller arasında. Alınan tedbirlere uymamız şart" dedi.

SAHRA HASTANESİ TARTIŞMASI

İZMİR'DE sahra hastanelerinin kurulması tartışmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Köşger, "Sahra hastanesine ihtiyaç noktasına gelmedik. Sağlık alt yapımız şu an için müsait ve ihtiyaca yanıt veriyor. Geçtiğimiz günlerde bir hastanemizin spor salonunun hastaneye çevrildiğine dair bir haber vardı. Ancak böyle bir şey yok" diye konuştu.

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