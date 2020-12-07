“Eklem ve sırttaki ağrılar yatırmıyor uyutmuyor”

Virüsü hafif atlattığını ve hastaneye gitmeye gerek kalmadığını ifade eden Vali Köşger, "Hastalık bünyenin zayıf olduğu noktaya saldırıyor. Bende yüksek ateş, eklem ve sırt ağrıları oldu. Eklem ve sırt ağrıları yatırmıyor, uyutmuyor. Halsizlik de oldu. Yerinizden kalkamıyorsunuz. Eşim biraz daha zor atlatıyor. Evdeyiz, durumu iyi. İzmir kritik iller arasında. Alınan tedbirlere uymamız şart" dedi.



SAHRA HASTANESİ TARTIŞMASI



İZMİR'DE sahra hastanelerinin kurulması tartışmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Köşger, "Sahra hastanesine ihtiyaç noktasına gelmedik. Sağlık alt yapımız şu an için müsait ve ihtiyaca yanıt veriyor. Geçtiğimiz günlerde bir hastanemizin spor salonunun hastaneye çevrildiğine dair bir haber vardı. Ancak böyle bir şey yok" diye konuştu.