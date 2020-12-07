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'in cadde ve sokaklarında, sonrası hareketlilik

'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde ve sokaklar, hareketlendi. 'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. süresince boş kalan cadde ve sokaklarda, saat 05.00'ten itibaren hareketlilik başladı.

İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik

İHA

07.12.2020, 08:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020,08:52

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle beraber İzmir'de işlek caddelerde araç trafiği oluştu.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren 56 saatlik kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.



Özellikle kentin en işlek caddelerinden olan Anadolu Caddesi'nde araç trafiğinde yoğunluk oluşmaya başlarken, işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar da sokaklara döküldü.


Sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'de yeniden başlayacak ve ertesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

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