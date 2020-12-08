AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İzmir'deki depremzedelere istihdam desteği

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de depremin yaşandığı andan itibaren depremzedelerin mağduriyet yaşamamaları için birçok önemli hizmet sunulduğunu, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü tarafından açılacak olan TYP ile Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka ve Çiğli kaymakamlıklarında 400 hemşehrimizin istihdamı sağlanacaktır. Bu noktada depremden zarar görmüş olan vatandaşlarımızın bu alımlarda öncelenmesi yönünde bir karar alınmıştır" dedi.

Dağ, şunları kaydetti:

"İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü tarafından açılacak olan TYP ile Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka ve Çiğli kaymakamlıklarında 400 hemşehrimizin istihdamı sağlanacaktır. Bu noktada depremden zarar görmüş olan vatandaşlarımızın bu alımlarda öncelenmesi yönünde bir karar alınmıştır. Bu nedenle TYP'den yararlanmak için taşınması gereken şartların yanı sıra depremde evi yıkılmış, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olan depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilecek ve bu kapsamda 6 ay süre ile istihdam sağlanacaktır. Depremden olumsuz etkilenmiş İzmirli hemşehrilerimize verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz."