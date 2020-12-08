Emniyet Müdürü Aşkın'dan İzmir merkezli büyük FETÖ operasyonuyla ilgili açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 295'i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, operasyonu yürüten İzmir Organize Şube Müdürlüğünün bulunduğu hizmet binasına gelerek bilgi aldı.



Emniyet Müdürü Aşkın, burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak, tüm terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini belirtti.



"FETÖ'YE KARŞI BU HAFTA 4'ÜNCÜ OPERASYONUMUZU YAPTIK"

Hüseyin Aşkın, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dini istismar eden başka bir örgüte operasyon yapmıştık. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığıyla beraber FETÖ'ye karşı bu hafta 4'üncü operasyonumuzu yaptık. Oldukça titiz bir çalışma oldu. 50 ilde çoğu aktif 304 hedefe yönelik bir çalışma yaptık. Çoğu halen aktif görevde olan TSK mensuplarına yönelik bir çalışma oldu. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.





İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda, Yargıtay kararlarına uygun şekilde örgütsel iletişim modeline göre irtibat sağladıkları, terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararları verdi.





Yürütülen operasyonlar kapsamında, ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5'i albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 53'ü asteğmen, 5'i teğmen, 221'i astsubay, 7'si uzman çavuş, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı asker olmak üzere 304 şüpheli hakkında operasyonlar yapıldı.



HEDEF SAYISI VE NİTELİK AÇISINDAN EN GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON

İzmir merkezli 50 farklı ilde eş zamanlı olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince koordineli olarak yapılan baskınlarda, gözaltı kararı verilen şüphelilerden şuana 200'ün üzerinde kişinin gözaltında olduğu belirtildi.



Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi.

Öte yandan, operasyonla ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PYD'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 11'inci aşaması olduğu (toplamda 13. operasyon) öğrenildi. 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyon, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon