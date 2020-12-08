İzmir'de elektrik kesintisi 8 Aralık Salı!

Özellikle pandemi döneminde elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 8 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları....
Özellikle pandemi döneminde elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 8 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
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