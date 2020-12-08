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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 8 Aralık Salı!

'de elektrik kesintisi 8 Aralık Salı!

'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri bekleniyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Aralık Salı detayları....

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Aralık Salı!

08.12.2020, 09:16 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020,09:25

Özellikle pandemi döneminde elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. 'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 8 Aralık Çarşamba detayları...

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