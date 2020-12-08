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’de iki uzman doktor koronavirüsünden hayatını kaybetti

Son dakika... ’de, . ve . , korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir’de iki uzman doktor koronavirüsünden hayatını kaybetti

İHA

08.12.2020, 14:00

Korona virüsü nedeniyle İzmir'de vaka sayıları artarken, iki acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve yine kentte özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu'nun korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.



Oda, hayatını kaybeden iki doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.

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