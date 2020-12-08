Karısını öldürüp kızına ‘iyiyim’ mesajı attı

KIZI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

ANNESİ ile babasını en son gündüz tartışırken gören Nazlıcan Soro ise, akşam annesinden bir türlü haber alamayınca telefonla aradı. Ancak telefonu açan olmadı. Bilen Soro, durumdan şüphelenmemesi için öldürdüğü eşinin telefonundan kızına 'iyiyim' mesajı attı. Ancak Nazlıcan Soro eve gitti ve babasının bir türlü eve almamasına rağmen zorla içeri girdi. Evde arama yapan genç kız, annesinin halıya sarılı cesedini bulunca feryat etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yazgül Soro'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

CİNAYETİ POLİSE İTİRAF ETTİ

TALİHSİZ kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan cani koca, çok geçmeden ekiplerce gözaltına alındı. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkçı olarak çalıştığı öğrenilen Bilen Soro'nun ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Cani kocanın karısıyla kıskançlık yüzünden tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Öte yandan, korkunç olay esnasında evde olan Soro ailesinin zihinsel engelli oğulları N.M.S. (28) iddiaya göre "Annemi ben öldürdüm" dedikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, cinayete şahit olduğu düşünülen N.M.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FATİH ŞENDİL