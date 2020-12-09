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Haberler İzmir İzmir'de 65 tarihi eser ele geçirildi

'de 65 ele geçirildi

'de jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 65 ele geçirildi.

İzmir'de 65 tarihi eser ele geçirildi

AA

09.12.2020, 10:00

Manisa'da yaşayan C.Ö'nün, elindeki tarihi eserleri satmak için İzmir'e getireceğini belirleyen jandarma ekipleri, içinde C.Ö'nün de bulunduğu hafif ticari aracı İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 63 sikke, 1 yüzük ve 1 hayvan figürlü obje bulundu.
Araçtaki C.Ö, Y.A. ve S.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tarihi eserlerin İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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