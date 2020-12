Haberler İzmir Katil ikizler

İzmir Narlıdere’de yaşayan Hakan-Harun İvgin adlı ikiz kardeşler, borçlu oldukları Süleyman Fırat Can ile babasına kurşun yağdırdı. Süleyman Fırat Can hayatını kaybederken, babası Muzaffer Can ise ölü taklidi yaparak kurtuldu.

