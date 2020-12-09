  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Seferihisar Belediyesi denize sıfır satış yapacak

Seferihisar Belediyesi denize sıfır satış yapacak

Seferihisar Belediyesi denize sıfır satış yapacak
Giriş Tarihi: 9.12.2020

SEFERİHİSAR Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait turizm tesisi imarlı iki farklı büyüklükteki arazi için satış kararı aldı. Muhammen bedeli ayrı ayrı belirlenen arazilerin toplam açılış fiyatı 16,5 milyon TL olarak belirlendi. Belediye tarafından 30 Aralık'ta satışa çıkartılacak arazilerden birisi 6 dönüm olarak Sığacık'ta yer alıyor. Arazinin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığı belirtilirken koruma amaçlı imar planında günübirlik tesis alanında olarak görünüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seferihisar Belediyesi denize sıfır satış yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA