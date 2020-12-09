Seferihisar Belediyesi denize sıfır satış yapacak

SEFERİHİSAR Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait turizm tesisi imarlı iki farklı büyüklükteki arazi için satış kararı aldı. Muhammen bedeli ayrı ayrı belirlenen arazilerin toplam açılış fiyatı 16,5 milyon TL olarak belirlendi. Belediye tarafından 30 Aralık'ta satışa çıkartılacak arazilerden birisi 6 dönüm olarak Sığacık'ta yer alıyor. Arazinin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığı belirtilirken koruma amaçlı imar planında günübirlik tesis alanında olarak görünüyor.