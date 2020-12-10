Soylu, konteyner kenti ziyaret etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki büyük depremin ardından kurulan konteyner kenti ziyaret etmek ve depremzede vatandaşlarla görüşmek için İzmir'e geldi. İLK olarak Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon değerlendirme toplantısına katılan Bakan Soylu, vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, günlük sıcak yemek dağıtımı, konteyner kentte yapılan çalışmalar, psiko-sosyal destek hizmetleri, eşya tahliye ve depolama çalışmaları, bina yıkım çalışmaları ve diğer konularda yetkililerden bilgi aldı. Toplantının ardından Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

ANKARA'YA DÖNDÜ

KONTEYNER kentte kalan çocuklara da ilgi gösteren Soylu, Ankara'ya dönmek üzere İzmir'de ayrıldı. Bakan Soylu'nun konteyner kent ziyaretine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de eşlik etti.