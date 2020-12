İşyerlerini su basan Kemeraltı esnafından İZSU'ya tepki

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 3 gün boyunca aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası İzmir'de beklenen yağmur, dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Etkili olan yağış sonucu kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yağışla birlikte gece saatlerinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da birçok iş yerini su bastı. Gece dükkanlarına gelen esnaf, işyerlerine dolan suları tahliye etti. Esnaf sabah saatlerinde kadar dükkanlarını temizlemeye devam etti.





İş yeri sular altında kalan Nurcan Yıldırım, her yağmurda aynı durumu yaşadıklarını belirterek, "Tüm yağmur yine dükkanın içine girdi. Paçalarımı sıvayıp suyu tahliye etmeye çalıştım. Her yerden su geliyor. Malzemeye mi yanalım, giden mallarımıza mı yanalım, üşüttüğümüze mi yanalım? 9 senedir buradayım ve hep aynı sorunu yaşıyoruz. Her kış iş yerimizi su basıyor. Biz satışla uğraşacağımız yerde başka şeylerle boğuşuyoruz. Dükkanı temizlemekten bu saate kadar dükkanı açamadım. Bu soruna artık çözüm bulunsun. İzmir'de altyapı yok" dedi.





'ÇARE BULSUNLAR BIKTIK'

İş yerinin önündeki su borusunun patladığını ve 20 gündür tüm şikayetlerine rağmen İZSU'nun konuyla ilgilenmemesi üzerine iş yerini su bastığını söyleyen Ferit Kasapoğlu ise, "Yaklaşık 20 gün önce iş yerimizin bulunduğu caddede borunun patlak olduğunu İZSU'ya bildirdik. Ancak bu sürede bize hiç kimseden hiçbir dönüş yapılmadı. Her gün 5-6 kere aramamıza rağmen çözüm bulamadılar. Dün bir kez daha aradım ve 'Yağmur yağdığında dükkanlarımızı su basacak' dedim.

Yine de ilgilenmediler. Gece yağan yağmurdan sonra da dükkanımı su bastı. Bir arkadaşımıza para vererek suyu çektirdik. Ancak dükkanın içindeki mallarımız da zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet vermediğini düşünüyorum. Artık kesin çözüm istiyoruz" diye konuştu. Esnaf Serdar Bey ise, "Her yağmurda rezil oluyoruz. Yeter artık. Her seçimden önce buraya çözüm bulacaklarını söylüyorlar. 34 yıldır Kemeraltı'ndayım ve yıllardır bu rezilliği yaşıyoruz. Yıllar geçse de değişen hiçbir şey yok. Buraya bir çare bulsunlar, bıktık" dedi.

DHA