Müjdeyi Hamza Dağ verdi! Depremzede esnafa KOSGEB’ten faizsiz kredi

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından, devletin depremzedelere yönelik destekleri sürüyor. Son olarak çadırlarda kalan vatandaşların konteyner alana taşınmalarının ardından, şimdi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı KOSGEB tarafından depremzede esnafa kredi desteği sağlanmasına karar verildi. Bu gelişmeyi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ duyurdu. İzmir'de yaşanan depremin oluşturduğu tahribatın giderilmesi için sürekli olarak çalışıldığını belirten Dağ "Maalesef güzel İzmir'imizde acı bir deprem yaşadık ve bu afet bizi derinden etkiledi. Birçok bina ve daire depremden zarar gördü ve mağdur vatandaşlarımız için taşınma, eşya ve kira destekleri hızlıca devreye alındı. Evleri zarar gören hemşehrilerimizin yanı sıra, iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaflarımız da oldu. Bir İzmir Milletvekili olarak esnafımızın deprem sonrasında yaşadığı sorunlara yakından şahit olmaktayım. Bu nedenle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız ile yaptığımız görüşme sonrasında, KOSGEB bir çalışma gerçekleştirdi. İzmir'de depremden etkilenen esnaflarımıza bir yıl geri ödemesiz ve faizsiz bir şekilde 100 bin liraya kadar kredi desteği verilmek üzere Acil Destek Kredisi programı başlatılmasına karar verildi. İnşallah bu krediyle, kullanılmaz hale gelen işletmelerimiz tekrar ekonomiye kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

KİMLER, NASIL FAYDALANACAK?

Kredi desteğinden faydalanmak isteyen esnafın, işyerinin zarar gördüğüne dair hasar belgesi alması gerektiğini söyleyen Dağ "KOSGEB Veri Tabanı'na kaydı bulunan ve işletmesinin depremde zarar gördüğünü kaymakamlık veya valilik üzerinden belgeleyen esnafımız, Acil Destek Kredisi'nden faydalanabilecektir. Her işletmeye, kredi puanına göre 100 bin liraya kadar kredi imkânı sunulacak. Kredi kullanım sürecinde teminat sorunu yaşayabilecek işletmeler için ise Kredi Garanti Fonu devreye girecek ve bu pürüzün de aşılması sağlanacaktır. Kullanılacak olan kredinin faizi esnafımıza yansımayacak ve KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Kredinin ilk bir sene geri ödemesi olmayacak ve bir senenin sonunda 24 ay boyunca üçer aylık periyotlarla ödemeler gerçekleştirilecektir. Şu an için programa dâhil olan bankalar; Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası ile Yapı Kredi Bankası şeklindedir. KOSGEB tarafından, görüşmeler sürdürülmektedir. En kısa süre içerisinde Acil Destek Kredisi devreye alınacak ve depremden etkilenen esnaflarımız kendilerine sunulan imkândan faydalanacaklardır. Devletimiz, depremin olduğu andan itibaren tüm gücüyle İzmir'in ve İzmirlilerin yanında olmuştur ve olmayı sürdürmektedir. Acil Destek Kredisi ile birlikte; esnafımızın hızlı bir şekilde finansmana ulaşarak deprem sonrasında açılan yaralarının sarılması sağlanmış olacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mustafa Varank ve KOSGEB yetkililerine, verdikleri destek ve yaptıkları çalışma için İzmir ve İzmirliler adına teşekkür ediyorum." diyerek açıklamasını noktaladı.