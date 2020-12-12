  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan şahıs evinde bulundu

Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan şahıs evinde bulundu

’in Bornova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte mevkisine giden, tuvalet ihtiyacını gidereceğini söyleyerek yanlarından ayrılan Yunus E.Y. (22), geri dönmedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelerek arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir sonuç alamadı. Makilik alandan düşen ve ufak sıyrıklar ile yaralandığı öğrenilen Yunus E.Y., evinde bulundu.

Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan şahıs evinde bulundu

12.12.2020, 08:41

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için makilik alana gitti ve kayıplara karıştı. Bölgede şahsı bulmak için arama kurtarma faaliyetleri başladı. Daha sonra şahsın evde bulunduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Y. (22) ve iki arkadaşı 09 YE 527 plakalı araç ile Şahin Tepesi mevkiine geldi. İddiaya göre burada bir süre vakit geçiren Yunus Emre Y., tuvalet ihtiyacını gidermek için makilik alana doğru gitti. Arkadaşlarının geri gelmemesi üzerine şüphelenen iki kişi, 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine genç adamın kaybolduğu bölgeye polis ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler, sağanak yağışın da etkili olduğu makilik alanda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yunus Emre Y.'nin izine rastlanılamadı. Polis ekipleri, kayıp şahsın arkadaşlarının ifadesine başvururken, bölgede arama kurtarma çalışmasına devam edildi.



KAYIP ŞAHIS EVİNDE BULUNDU
Öte yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken, polis ekipleri kayıp şahsın adresini tespit etti. Yunus Emre Y.'nin evde olduğu belirtilirken, vücudunda makilik alanda düşmeye bağlı ufak sıyrıklar olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan şahıs evinde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA