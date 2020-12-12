Ünlü iş adamı Dereköy hayatını kaybetti

İZMİR ile Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerindeki Palm City Hotel zincirinin başkanı ve aynı zamanda Akhisar Bahçeşehir Koleji ile bir inşaat firmasının da sahibi olan iş adamı Fikret Dereköy (68) hayatını kaybetti. Bir süre önce Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dereköy, karaciğer rahatsızlığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği nedeni ile vefat etti. Öznur, Ahmet ve Doğan isminde 3 çocuğu olan Fikret Dereköy, memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

METİN BURMALI