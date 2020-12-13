Biyolojik babalar artık testten kaçamayacak

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, DNA testine gelmeyen biyolojik babaların, yakalanarak doku ve DNA örneklerinin alınmasının yasal olduğunu teyit etti. İzmirli avukat Varol Turbay, bu kararla DNA testinden kaçan baba adayları zorla getirilerek kendilerinden doku ve DNA örneği alınabilecek" dedi. İzmir'de iş insanı H.S.T. hakkında açılan babalık davasında mahkeye yapılan itiraz ve reddi hakim taleplerinin ardından bu kararın çıktığını belirten Turbay, "İzmir BAM 6. Hukuk Dairesi zorla yakalama ve getirme kararının yasaya uygun olduğunu söyleyerek kararı onadı. Bu emsal teşkil eden karara göre, babalık davasınra testten kaçanlar zorla alınarak teste tabi tutulacak" dedi.

FATİH ŞENDİL