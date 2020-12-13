  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu

İstinat duvarı çöktü, oluştu

'in ilçesinde iki siteyi bölen istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü, meydana geldi.

İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu

13.12.2020, 21:07

Olay, akşam saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi 686 sokakta meydana geldi. Gümüş Sitesi ve Altaylılar Sitesi'ni bölen istinat duvarı, yoğun yağış sebebiyle çöktü.

Büyük bir ses duyan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkarken, hemen ekiplere haber verdi.

Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi ile alt ve üst tarafta bulunan 20 araçta hasar meydana geldi. Ekipler, çekicilerle araçları çekti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstinat duvarı çöktü, 20 araçta hasar oluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA