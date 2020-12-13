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Haberler İzmir Korkunç cinayet bir telefonla ortaya çıktı

Korkunç bir telefonla ortaya çıktı

’de bir ihbar telefonu üzerine harekete geçen polis, 5 aydır kayıp olan 27 yaşındaki Mert’in öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan B.A. adlı galerici, otomobil satışı yüzünden aralarında anlaşmazlık olan genci öldürdüğünü itiraf etti

Korkunç cinayet bir telefonla ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.12.2020

İzmir'de 5 aydır kayıp olan Mert Kayacan'ın (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Babası Cevdet Kayacan'ın başvurusu üzerine Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce 24 Ağustos'tan beri aranan Kayacan'la ilgili önceki gün polise sürpriz bir telefon geldi. İhbarda Kayacan'ın silahla öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü iddia edildi. İhbarın ardından polis, Alsancak'ta galeri sahibi B.A'yı cinayet zanlısı olarak gözaltına aldı. B.A, sorgusunda suçunu itiraf ederek, Kayacan'ı öldürüp gömdüğü yeri anlattı. Soluğu Narlıdere'deki ormanlık alanda alan ekipler, Ağustos'ta silahla öldürülen Mert'in cesedini buldu.

GÖMDÜĞÜ YERİ DE SÖYLEDİ
Bayraklı'da kaynak ustası baba Cevdet Kayacan, oğlunun Adana'ya iş için gittiğini söyleyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını belirterek polise başvurdu. 24 Ağustos'tan itibaren Mert Kayacan'ı arayan polis, önceki gün gelen esrarengiz telefonla harekete geçti. Yapılan ihbarda Kayacan'ı, Alsancak'ta galericilik yapan B.A'nın öldürdüğü iddia ediliyordu.

ALACAK VERECEK YÜZÜNDEN
Polisin gözaltına aldığı B.A, sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Aralarında otomobil satışından anlaşmazlık olduğu ve bu yüzden Kayacan'ı öldürdüğünü söyleyen B.A. cesedi gömdüğü yeri de anlattı. Polisin bulduğu ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözü yaşlı baba Cevdet Karacan, "Oğlum bu adama araba sattı 125 bin liraya, 75 bin lirasını aldı. Kalan alacağı yüzünden araları açıktı. Ona nasıl kıymış, en ağır cezayı alsın" dedi.

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