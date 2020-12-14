Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
14.12.2020, 15:52
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir'deki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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