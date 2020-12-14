  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir'deki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'deki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'de meydana gelen selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir'deki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

AA

14.12.2020, 15:52

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir'deki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA