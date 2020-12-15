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Haberler İzmir Beydağ Barajı ve Gölcük’te su seviyesi alarm veriyor

ve Gölcük’te su seviyesi alarm veriyor

’in Ovasındaki sulama sezonunun üreticiler açısından verimli geçmediğini söyleyen Küçük Başkanı , içme ve sulama suyu ihtiyacının her geçen gün arttığını, önlem alınmadığı takdirde sorun yaşanabileceğini belirtti.

Beydağ Barajı ve Gölcük’te su seviyesi alarm veriyor

İHA

15.12.2020, 13:45

Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, Küçük Menderes Ovasında içme ve sulama suyu ihtiyacının her geçen gün arttığını kaydetti.

Durumun böyle gitmesi halinde Ödemiş ve çevresindeki üreticilerin önümüzdeki yıllarda sıkıntılar yaşayacağını söyleyen Kuldal, bölgede acilen yeni su politikalarının belirlenip harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.



Elde edilen son verilere göre Beydağ Barajı'nda 6,3 milyon metreküplük su bulunduğunu belirten Kuldal, "Bu suyun ancak 1 milyon metreküpünün kullanılabilir. Bu rakamlarla bölgede sulu tarım yapma olanağı çok zayıflamıştır. Damlama sulama gibi başka sulama yöntemleri kullanılması için çiftçilerin eğitilmesi gerekir" dedi.



SU SEVİYESİ GÖLCÜK'TE DE DÜŞTÜ
Ödemiş'in Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı da, yayladaki Gölcük Gölü'nün su seviyesinin de düştüğünü belirterek, "Gölün su seviyesi her yıl bu zamanlarda en alt düzeye iner. Göl suyundan patates üreticileri de yararlandıkları için bu normal bir durumdur; ancak yağışlarla birlikte bahara doğru yine normal düzeyine gelir. Bu yıl kar yağışı ve yağmur beklenenin altında olursa susuzluk bölgede ciddi bir sorun haline gelebilir" dedi.

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