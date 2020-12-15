Hasan Paşa yoğun bakıma kaldırıldı

15 Temmuz hain darbe girişimiin İzmir'e sıçramasını önleyen isimlerden eski İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit'in, Kovid- 19'a yakalanarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda emekli olan Koçyiğit'in tedavisinin İstanbul'da sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İSTANBUL'A GİTTİ

Emekli Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, 15 Temmuz darbe girişiminde aldığı tedbirler sırasında Vali Erol Ayyıldız ve Ege Ordu Komutanı Org. Abdullah Recep'e bağlılıklarını bildirerek, İl Jandarma Alay Komutanlığı girişine güvendiği askerlerini nöbete dikmiş ve "Kapıya geleni vurun" talimatını vermişti. 15 Temmuz gecesi İzmir'de bir tek vatandaşın burnunun kanamaması için olağanüstü çaba sarfeden emekli Tuğgeneral Hasan Koçyiğit'in, şu anda salgın hastalığın pençesine düştüğü ve korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği bildirildi. Emekli olduktan sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşen emekli paşanın durumunun ağırlaşınca yoğun bakıma alındığı bildirilirken, doktorların Koçyiğit'in hayati tehlikeyi atlatabilmesi için ellerinden geleni yaptıkları öğrenildi.

FATİH ŞENDİL (ÖZEL)