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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 15 Aralık Salı!

'de elektrik kesintisi 15 Aralık Salı!

'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri meydana gelmesi bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesintiler yaşanacak? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 15 Aralık Salı!

15.12.2020, 09:40

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Özellikle evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz şu dönemlerde kesintiler araştırılıyor. Bugün 'de de pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte elektrik kesintisi detayları....

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