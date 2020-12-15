İzmir'de elektrik kesintisi 15 Aralık Salı!

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Özellikle evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz şu dönemlerde kesintiler araştırılıyor. Bugün İzmir'de de pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 15 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları....
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