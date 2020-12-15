İzmir'de konut satışları yüzde 22 oranında azaldı

Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu.



İZMİR'DE BİN 888 KONUT İLK DEFA SATILDI

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 oranında azalarak bin 888 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 28,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 177 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 662 konut satışı ile Ankara ve bin 888 konut satışı ile İzmir izledi.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2020 KASIM AYINDA BİN 676 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 oranında azalarak bin 676 oldu. İzmir'de Kasım ayında satışı yapılan konutların yüzde 25,5'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 28,3'ünü ilk satış, yüzde 71,7'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının yüzde 28,8'ini ilk satış, yüzde 71,2'sini ikinci el satışlar oluşturdu.



Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2020 Kasım ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2020 Kasım ayında Buca'da 699 konut satılırken, Buca'yı 647 konut satışı ile Karşıyaka, 491 konut satışı ile Karabağlar, 470 konut ile Bornova, 465 konut satışı ile Çiğli, 433 konut satışı ile Menemen, 425 konut satışı ile Torbalı, 328 konut satışı ile Konak ve 277 konut satışı ile Bayraklı takip etti.