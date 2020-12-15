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'de terör propagandası ve şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı ve sattığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı. ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan B.A'nın yeri tespit edildi.

İzmir'de terör propagandası ve uyuşturucu şüphelisi yakalandı

15.12.2020, 13:12

İzmir'in Konak ilçesinde, terör örgütü propagandası yapmak ve uyuşturucu satmak suçlarından aranan 1 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri,, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve uyuşturucu satmak suçlarından aranan B.A.'nın yerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Kuruçay Mahallesi'nde bir evde olduğu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda B.A. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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