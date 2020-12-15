İzmir’i sağanak vurdu

İzmir'de önceki akşam etkili olan sağanak, yine bildik manzaraları ortaya çıkardı. Mavişehir'de deniz taştı, araçlar sular altında kaldı. Menderes'te dere yatağından araçla geçmeye çalışan 5 kişi, sel sularına kapıldı, kayıp 2 kişinin cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı. Buca'da bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 20 araç hasar gördü. Karabağlar'daki bir yolda çökme meydana gelirken, tedbir amaçlı çöken yolun yanında bulunan 3 katlı bina tahliye edildi. Dikili, Foça, Urla ve Karaburun'da da ev ve işyerlerini su bastı. Mağdur olan ve araçları sulara gömülen vatandaşlar, yıllardır aynı soruna çözüm getiremeyen Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

DRONE GÖRÜNTÜLEDİ

Karşıyaka Mavişehir'de drone ile havadan çekilen görüntülerde, suların altında kalan otomobiller ve deniz suyuyla dolan siteler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Su seviyesi bazı yerlerde 60-70 santimetreyi bulurken, bir vatandaş, "Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz. Pandemi döneminde bize bunu yaşattılar. Hiçbir önlem aldıkları yok. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. İnsanlarımızın kaderi bu" dedi. Menderes'te ise dere yatağından araçla geçmeyen çalışan 5 kişi, sel sularına kapıldı. Araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Aliştart, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, kamyonetteki kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, jandarma, AFAD ve Kızılay ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Sel sularına kapılan aracın olay yerinden 800 metre ileride, dere yatağında olduğu gözlendi. Sele kapılan Soner Uyar'ın (41) cansız bedeni olaydan 16.5 saat sonra 4 km uzaklıktaki su kanalında, Mehmet Aslan'ın (35) cesedi ise olay yerinin 6 kilometre uzağındaki Sarıçay Köprüsü yakınlarında bulundu. Soner Uyar'ın gözü yaşlı oğlu Fikret Uyar (15), "Kimse benim yaşadığım acıyı yaşamasın, buraya köprü yapılmadığı için babasız kaldım" diye konuştu.

ARAÇLAR AĞIR HASARLI

Buca'da iki site arasındaki istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 20 araç hasar gördü. Enkaz altında kalıp, hasar gören araçlar çekici yardımı ile çıkartıldı. Vatandaşlar, hasar gören araçlarının başında sabaha kadar bekledi. Karabağlar ilçesi, Sevgi mahallesi, 4624 Sokak'taki bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme meydana geldi. Yolun yan tarafındaki 3 katlı bina kayma olunca tedbir amacıyla boşaltıldı.

ÇAMUR DERYASI

Foça ilçesinde, pazar akşamı saat 21.00'de etkili olan sağanak, kırsal mahallerdeki bazı ev, çiftlik ve tarlaların su altında kalmasına neden oldu. Karaburun Mordoğan mahallesindeki Ardıç Ufuk Sitesi 92 Sokak sakinleri de sağanaktan olumsuz etkilendi. İZSU ekiplerinin fosseptiklere kanalizasyon bağlamak için kazdığı çukurdan çıkan toprak, çamur deryası olup sokakları kapladı.

TOPRAK SAHİLE İNDİ

Dikili ilçesinde kazılan yollarda bulunan toprak ve mıcır, yağmur sularıyla sahile indi. İlçenin genelinde ve Alipotra bayırında bulunan sokaklarda yer yer su baskınları meydana geldi. Urla'daki Özbek, İskele, Torosan ve Denizli mahallelerinde birçok ev ve işyerini su bastı. Yağmur, bazı derelerin taşmasına neden oldu. Muğla Bodrum'da aniden bastıran yağmurda Yalıkavak mahallesinde 20 dükkanı su bastı. Dükkanları sular altında kalan esnaf isyan etti, bir kişinin ise dükkanında mahsur kaldığı iddia edildi. Belediye ekipleri su basan işyeri ve sokakları temizlemek için çalışma başlattı.





194 KILOGRAM YAGIS

METEOROLOJİ verilerine göre İzmir'de 4 günde metrekareye düşen 194.6 kilogram yağışla, Aralık ayının ortalaması aşıldı. 10 Aralık akşam saatlerinde başlayan ve 14 Aralık'a kadar ara ara devam eden şiddetli yağışta Urla Uzunkuyu Orman Sahası'na 316.6, Karabağlar Kavacık Köyü Bölgesine 246.2, Balçova'ya 230, Güzelyalı'ya 194.6, Seferihsar'a 191.6, Narlıdere'ye 190.2, Urla ilçe merkezine 181.5, Bergama İncecikler Orman Sahası'na 188.9, Menderes Çileme Mahallesi'ne 180.4, Karaburun'a 177.3, Gaziemir Adnan Menderes Hava Limanı Bölgesi'ne 171.2 kg yağış düştü. Son 24 saatte Urla Uzunkuyu Orman Sahası'na düşen yağış miktarı ise 147 kilogram oldu.





BAKAN KURUM: HASAR TESPİTİ ÇALISMALARINA BASLADIK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kurum, Twitter paylaşımında, İzmir'deki selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Kurum, "İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



ARAÇ 800 METRE ASAGIDA BULUNDU'

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, araçta bulunan 5 vatandaşın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yolun karşısına geçmek isterken feyezana kapıldığını söyledi. Köşger, "3 vatandaşımız araçtan kendilerini tahliye etmiş, 2 vatandaşımız da araçla sürüklenmiş. Araç buradan 800 metre aşağıda bulundu. Maalesef kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarına başsağlığı, İzmir'e de geçmiş olsun diyorum" dedi.



METİN BURMALI/MERT ALP DÜNDAR/FOTOĞRAFLAR:ERCAN AKGÜN

İzmir 4 günde aralık ayı ortalamasının üzerinde yağış aldı