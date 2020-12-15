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Haberler İzmir İZSU, kazdığı yolu toprakla kapattı

, kazdığı yolu toprakla kapattı

İZSU, kazdığı yolu toprakla kapattı
Giriş Tarihi: 15.12.2020

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İzmir Çiğli'de yaşayan vatandaşlar, İZSU'nun altyapı çalışması yaptığı yolu kazıp, ardından üzerini toprakla örterek gitmelerine tepki gösterdi. Çevre sakinleri, "Bu yol işlek bir yol ve rampa. Bu şekilde asfaltlanmadan bırakılması hem sürücülere hem de vatandaşlara zor anlar yaşatıyor" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekiplerinin şikayet üzerine Şirintepe Mahallesi 8123/1 Sokak'ta geçen hafta altyapı çalışması yaptığını vurgulayan vatandaşlar, çalışmalar tamamlandıktan sonra kazılan yere toprak döküldüğünü ve öylece bırakıldığını söyledi. Mahalle sakinleri, "Yolun çalışmalar bittikten sonra kısa zamanda asfaltlanması gerekirdi. Çünkü burası işlek bir yol. Her araba gelip geçtiğinde ya da sağanak yağışta toprak yağmur sularına karışıp dağılıyor ve kazılan yer çukur haline geliyor. Yetkililerden isteğimiz, yolun en kısa sürede asfaltlanması" diye konuştu.

Metin BURMALI

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