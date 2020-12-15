Minik Yağmur tacizciyle yüz yüze gelecek diye kalp krizinden ölmüştü! O dava sonuçlandı

Bornova Kızılay Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencisi Yağmur K., 29 Temmuz 2016 tarihinde, babasından izin alıp, arkadaşı G.A. ile oynamak üzere komşularının evine gitti.

Oyun sırasında yaşanan tartışmanın ardından arkadaşı yanından uzaklaşınca tek başına kalan Yağmur K.'nın yanına gelen G.A.'nın dedesi Tuncay Ç., iddiaya göre, bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem bu odada hem de evin salonunda torunu olmadığı sırada Tuncay Ç.'nin tacizine uğrayan Yağmur K., bu durumdan rahatsız olup evine gitti.

DURUŞMADAN İKİ GÜN ÖCE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşadıklarını annesine anlatması üzerine aile polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Tuncay Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasından sonra da Tuncay Ç. hakkında, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cinsel istismara maruz kalan Yağmur K., duruşmaya 2 gün kalan 21 Kasımda, mahkemede tacizcisiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korkuya bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

MUĞLA'DA YİNE 2 ÇOCUĞA TACİZ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Serbest kaldıktan sonra eşinden de boşanan 3 çocuk babası inşaat işçisi Tuncay ç., gittiği Muğla'da iddiaya göre Suriyeli kız çocuğu S.J. (10) ile M.S. (12) adlı erkek çocuğuna da cinsel taciz suçlamasıyla yakalanıp tutuklandı.

12 HAPİZ CEZASI AZ BULUNDU

İzmir 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya, tutuklu olarak yargılanan Tuncay Ç., Muğla'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşmada, Tuncay Ç. 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yağmur K.nın Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat cezanın az olduğunu söyleyip kararı temyiz edeceklerini ifade etti.

YAĞMUR SOSYAL HİZMET UZMANINA YAŞADIĞI TACİZİ ANLATMIŞ

Öte yandan, 2017 yılında görülen davada tanık olarak dinlenen Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışan A.B.A., Yağmur K. ile adli görüşme yaptığını ve çocuğun ilk başlarda çekimser davrandığını, ağlamaklı ve içine kapanık olduğunu söyledi.

Yağmur'un kendisine alıştıktan sonra yaşananları anlattığını ifade eden A.B.A, "Adli görüşme odasına tek başına girmek istemedi, annesiyle girdi. Bana alıştığı için anlatmaya başladı. Arkadaşının evine oynamak için gittiğini, arkadaşının dedesinin manzarayı izlettirmek için arka balkona götürdüğünü, daha sonra oyuncak vermek için odaya götürdüğünü, burada kendisini taciz ettiğini söyledi" dedi.

DHA