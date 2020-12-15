Sevgi Mahallesi halkı, bu kez doğal gaz borusu patlamasıyla korktu

İzmir'de cumartesi gecesi başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışla yollar göle dönerken, bazı yerlerde su baskınları yaşandı. Karabağlar'ın Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki 3 katlı bir evin zemininde ise geçen pazar günü kayma gerçekleşti. Bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme, yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Tedbir amacıyla bina tahliye edilerek mühürlendi.

Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şerit ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi. Boşaltılarak mühürlenen binadaki evlerin kapılarına "Tutanaktır. 4624 sokak numara 21 adresinde yapılan temel kazısından dolayı yolun kaydığı ve 4624 sokak numara 19'da bulunan yapının kısmen kayıp yıkıldığından dolayı binanın boşaltılması gerekmektedir. İşte bu tutanak 3 nüsha olarak tanzim edilerek imza altına alınmıştır" notu asıldı.



PATLAYAN BORUNUN YAKININDA DURDULAR

Yaşananın olayın ardından inşaat firmasının temel atma çalışmaları dün de sürdü. Ancak kepçe, yol altından geçen doğal gaz borusuna isabet etti. Patlayan doğal gaz borusundan çevreye yayılan koku, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Durum gaz ekiplerine bildirildi. Bu sırada inşaat firmasında görevli 5 kişinin patlayan gaz borusunun yakınında durmaları korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gazı kesti. İnşaatın temel atma çalışmaları geçici süre durduruldu.





Mahalle sakinlerinden emekli polis memuru Yavuz Yıldırım, "Doğal gaz çalışmaları sırasında boru patlamış. Temel atma zamanında ise binada kayma olmuş" dedi. Doğal gaz borusu patlayınca tedirgin olduğunu belirten bir diğer mahalleli Lale Can ise, "Kepçe doğal gaz borusunu patlatmış. Çok korktum. Doğal gaz bu şakaya gelmez" diye konuştu.

DHA