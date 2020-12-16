Taşkınlara karşı kumdan kale!

İzmir Mavişehir'de, şiddetli yağışların ve lodosun etkili olduğu günlerde, deniz seviyesinin yükselmesi yüzünden oluşan taşkınları önlemek için Büyükşehir Belediyesi sahile topraktan set çekti. Bir taraftan 32.5 milyon liralık yatırımla Kıyı Rehabilitasyon Projesi'ni sürdüren Büyükşehir'in, denizin taşma riskini kıyı şeridine toprak yığarak ortadan kaldırmayı düşünmesi tepkiyle karşılandı.

DENİZİ DURDURABİLIR Mİ?

Su taşkınlarını sona erdirecek çalışmaların sürdüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İlk kez denize su içi betonu atıyoruz. Üzerine de kaya tahkimat yapacağız. Böylelikle deniz seviyesinin altında kalan bölgeye lodos ve sağanağın etkisiyle su girişini önleyeceğiz. Mavişehir sakinleri bir daha aynı sorunu yaşamayacak" dedi. Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alan 2 kilometrelik sahil hattında yürütülen Kıyı Rehabilitasyon Projesi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, "Sahilde hem denizin yükselmesiyle hem de zemin altından geçişle yaşanan taşkınları engellemek için yerin 4 metre altında yapımına başladığımız 2 bin 88 metrelik su içi betonunun 620 metresini tamamladık. Ön kısımda yeniden imal edilecek kaya tahkimatın da kazısına başladık. Bu proje ile bölgedeki soruna son verinceye dek, bölgeye deniz suyunun girişini önlemek amacıyla sahile topraktan set çektik" diye konuştu. İzmir'de son sağanağın ardından yine evlerin, işyerlerinin ve otomobillerin su içinde yüzmesi Karşıyakalıların tepkisini çekti. Bölgede yaşayanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin kıyı şeridine toprak yığarak önlem alma fikrini ise komik ve yetersiz bulduklarını dile getirdi.

VATANDAŞLAR KOMİK BULDU

Kalıcı çözümlere ihtiyaç duyduklarını ifade eden bölge sakinlerinden Mümin Kırşı, "Buraya derin kazık çakılacak, beton atılacak... Ancak o şekilde çözüm olabilir. Kumla, toprakla bu iş olmaz. Daha önce de bu denendi. Taşan denizin önünde toprak durur mu?" dedi. Vatandaşlardan Yaka Küçük ise, "Bu binalar inşa edilirken gerekli ölçümler yapılsa, bugün bunları konuşmayacaktık. Her yağmurun ardından pompayla binaların içinden dereye gizli su veriliyor. Eğer burası imara açıldığında 1.5 metre dolgu yapılmış olsaydı su baskınları yaşanmazdı. Şimdi toprakla set çekiyorlar, güçlü bir sağanak ve fırtınanın yol açacağı felaketi toprak mı engelleyecek" dedi. Kalıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Halis Demir de, "Çok kısa sürede geçici bir önlem aldılar ama buraya kalıcı önlemler şart. Aksi takdirde lodos ve sağanak yağmurda yine aynı manzaralar yaşanır" dedi.

Mavişehir'de oturan vatandaşlar, deniz taşkınlarını sahile dökülen toprakla önleme fikrine tepki gösterdi.

Karşıyakalılar taşkınlara karşı kumdan set yapılmasına tepkili: Kumla toprakla bu iş olmaz