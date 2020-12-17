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Haberler İzmir İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden Halk Sağlığı Laboratuvarı açıklaması

'nden açıklaması

, Halk Sağlığı Laboratuvarının kapatıldığı yönünde bazı bazın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden Halk Sağlığı Laboratuvarı açıklaması

AA

17.12.2020, 14:13

Yapılan yazılı açıklamada, mevcut laboratuvarın 30 Ekim'deki depremde kısmi hasar görmesi nedeniyle Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde 4 bin metrekarelik laboratuvar alanı planlaması yapıldığı belirtildi.

Yeni laboratuvar tamamlanıncaya kadar hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığının kaydedildiği açıklamada, "Halk Sağlığı Laboratuvarımızda kızamık, polio, hücre kültürü, solunum patojenleri, HIV doğrulama gibi çalışmaları yürüten Viroloji Laboratuvarı halihazırda hizmetlerine devam etmektedir. Aynı şekilde aile hekimliği taşımalı sistem tetkikleri de halen burada çalışılmaktadır. Yalnızca çalışma süreleri 21 günü bulan su numuneleri Afyon ve Aydın'daki laboratuvarlara yönlendirilmekte, kabul ve nakil işlemleri tarafımızca yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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