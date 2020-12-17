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İzmir'de tekne içinde 175 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir tekne içerisindeki 175 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

17.12.2020, 19:04