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Haberler İzmir İzmir'de tekne içinde 175 kaçak göçmen yakalandı

'de tekne içinde 175 yakalandı

'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir tekne içerisindeki 175 ve 1 kaçakçısı Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de tekne içinde 175 kaçak göçmen yakalandı

17.12.2020, 19:04

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 04.00 sıralarında Sığacık açıklarında özel bir tekne içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından tekne durdurularak içerisindeki 175 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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