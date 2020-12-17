Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 04.00 sıralarında Sığacık açıklarında özel bir tekne içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından tekne durdurularak içerisindeki 175 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
İzmir'de tekne içinde 175 kaçak göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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