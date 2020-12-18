Ceyda’nın ölümünde sır perdesi kalkmadı

İzmir Bornova'da evine davet ettiği 22 yaşındaki Ceyda Yüksel'in cam kesikleri ile esrarengiz şekilde hayatını kaybetmesinden sonra 'Kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapsi istenen sanık Serkan Dindar, "Ben Ceyda'nın saçının teline zarar vermedim" dedi.

ÇIĞLIĞINI DUYDUM

Yüksel'in anne ve babası ise kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini iddia etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ceyda Yüksel'i, 20 Ağustos gecesi Barbaros mahallesindeki 2 katlı binanın zemininde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 38 yaşındaki kaynak ustası Serkan Dindar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serkan Dindar, avukatları Özgür Değirmenci ile Muhammet Emre Tayyar ve genç kızın ailesi ile avukatları katıldı. Ceyda'nın Samsun'dan İzmir'e gezmeye geldiğini, olay gecesi eve tıkılıp kalmak istemediği için köpeğiyle evden ayrıldığını iddia eden Dindar, genç kızın bir süre sonra sinirli bir şekilde geri döndüğünü öne sürdü.

ZARAR VERMEDİM

Bahçede arkası dönük olduğu sırada Ceyda'nın çığlık attığını anlatan Dindar, "Kapının çarpıldığını ve cam kırılma sesini duydum. Sağ kolu kanlar içindeydi. Ambulansı aradım, Ceyda salonun ortasında sırtüstü hareketsiz yatıyordu. Onun saçının teline zarar vermedim" dedi. Sanık avukatları da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, olay yerinde keşif ve çevredeki kamera kayıtlarını talep etti.



ANNE: KIZIMI BILEREK ÖLDÜRDÜ

BABA Ahmet Yüksel, kızı Ceyda'nın vücudundaki kesik izlerinden, olay gecesi sanığın kızını tutup şiddetli bir biçimde kapıya çarptığını, kırılan camın da vücudunda meydana getirdiği kesikler yüzünden öldüğünü düşündüğünü söyledi. Anne Filiz Demiral ise, "Kızım yaşam doluydu. İntihar edeceğini düşünmüyorum. Ceyda kendisi istemeden bir başkasının vücuduna dokunmasına kesinlikle izin vermezdi. Olay gecesi sanığın kızımdan faydalanmak istediğini, kızımın izin vermediğini, bu yüzden sanığın kızımı kasten öldürdüğünü düşünüyorum" dedi. Mahkeme otopsi raporunun sonucunun gelmesi için duruşmayı 2021 yılı Şubat ayına erteledi.

Metin BURMALI