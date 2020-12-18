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Haberler İzmir İzmir'de bir evin kapısında bulunan 3 günlük bebek hastaneye kaldırıldı

'de bir evin kapısında bulunan 3 günlük bebek hastaneye kaldırıldı

'in Bornova ilçesinde bir evin sokak kapısına bırakıldığı belirtilen 3 günlük bebek, tedavi altına alındı.

İzmir'de bir evin kapısında bulunan 3 günlük bebek hastaneye kaldırıldı

18.12.2020, 17:43

Merkez Mahallesi'ndeki Yener Caddesi'nde oturan Suriye uyruklu E.S. ile S.S, sokak kapılarına bebek bırakıldığını belirterek polisi aradı.

TEDAVİYE ALINDI

Eve gelen sağlık ekiplerinin İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü bebek tedavi altına alındı.

Cinsiyetinin erkek olduğu anlaşılan bebeğin 3 gün önce dünyaya geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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