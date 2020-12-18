Merkez Mahallesi'ndeki Yener Caddesi'nde oturan Suriye uyruklu E.S. ile S.S, sokak kapılarına bebek bırakıldığını belirterek polisi aradı.
TEDAVİYE ALINDI
Eve gelen sağlık ekiplerinin İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü bebek tedavi altına alındı.
Cinsiyetinin erkek olduğu anlaşılan bebeğin 3 gün önce dünyaya geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İzmir'de bir evin kapısında bulunan 3 günlük bebek hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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